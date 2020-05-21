В Белой Церкви 52-летний мужчина пришел в суд с наркотиками. Его задержали: фото

Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

В Белой Церкви сотрудники Службы судебной охраны якобы обнаружили у посетителя судебного учреждения вещество растительного происхождения, вероятно, наркотическое. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ССО.

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В ведомстве рассказали, что 52-летний мужчина пытался попасть в суд, но нервничал в разговоре с охранниками. Во время поверхностной проверки у него обнаружили "пакет с веществом растительного происхождения, вероятно, наркотическим".

Посетителя задержали до прибытия полиции. Против него открыто дело.

12 февраля СБУ раскрыла двух полицейских во Львове, которые наладили сбыт наркотиков.

раскрыла 22 апреля сообщалось, что профессор химии организовал группу по производству наркотиков.

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