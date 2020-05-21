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В Белой Церкви 52-летний мужчина пришел в суд с наркотиками. Его задержали: фото

В Белой Церкви 52-летний мужчина пришел в суд с наркотиками. Его задержали: фото - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД
21.05.2020, 14:40

В Белой Церкви в суд пришел мужчина, у которого обнаружили, вероятно, наркотики

В Белой Церкви сотрудники Службы судебной охраны якобы обнаружили у посетителя судебного учреждения вещество растительного происхождения, вероятно, наркотическое. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ССО. 

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В ведомстве рассказали, что 52-летний мужчина пытался попасть в суд, но нервничал в разговоре с охранниками. Во время поверхностной проверки у него обнаружили "пакет с веществом растительного происхождения, вероятно, наркотическим". 

Посетителя задержали до прибытия полиции. Против него открыто дело.

  • 12 февраля СБУ раскрыла двух полицейских во Львове, которые наладили сбыт наркотиков.
  • 22 апреля сообщалось, что профессор химии организовал группу по производству наркотиков.

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Владислав Сердюк
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