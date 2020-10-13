В Киеве готовят пять дополнительных горбольниц для пациентов с COVID-19

Кличко заявил, что к приему больных с коронавирусом будут привлечены 22 киевские больницы

По состоянию на 13 октября 17 киевских больниц уже начали прием больных с коронавирусной инфекцией, еще пять медучреждений готовятся к приему пациентов с COVID-19. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По словам Кличко, дополнительные места для пациентов начали разворачивать в больницах №1, 12, 15 и 18, а также Киевском городском центре радиационной защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Мэр отметил, что в 18-ой больнице уже выделили целый этаж под больных с коронавирусом: там развернули инфекционное отделение на 100 коек, а также оборудовали 60 коек для приема пациентов с подозрением на COVID-19.

Отдельно в инфекционном отделении больницы будут оборудовать палаты для интенсивной терапии. Медучреждение уже получило от города медикаменты, более 300 000 гривень и четыре аппарата искусственной вентиляции легких, сообщает Кличко.

9 октября Кличко заявил о заполненности коек для приема больных с COVID-19 более, чем на 70%. По его словам, с нынешней динамикой заболеваемости коронавирусом мест в больницах уже скоро не будет хватать.

С понедельника в столице вступили в силу новые карантинные ограничения. Город попал в оранжевую зону карантина, ранее столица находилась в желтой зоне.

За прошедшие сутки в Киеве зафиксированы 397 новых заболевших коронавирусом.

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Станислав Стороженко

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