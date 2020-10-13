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В Киеве готовят пять дополнительных горбольниц для пациентов с COVID-19

13.10.2020, 15:14
В Киеве готовят пять дополнительных горбольниц для пациентов с COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Clemens Bilan/ЕРА

Кличко заявил, что к приему больных с коронавирусом будут привлечены 22 киевские больницы

По состоянию на 13 октября 17 киевских больниц уже начали прием больных с коронавирусной инфекцией, еще пять медучреждений готовятся к приему пациентов с COVID-19. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко

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По словам Кличко, дополнительные места для пациентов начали разворачивать в больницах №1, 12, 15 и 18, а также Киевском городском центре радиационной защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы. 

Мэр отметил, что в 18-ой больнице уже выделили целый этаж под больных с коронавирусом: там развернули инфекционное отделение на 100 коек, а также оборудовали 60 коек для приема пациентов с подозрением на COVID-19. 

Отдельно в инфекционном отделении больницы будут оборудовать палаты для интенсивной терапии. Медучреждение уже получило от города медикаменты, более 300 000 гривень и четыре аппарата искусственной вентиляции легких, сообщает Кличко. 

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Станислав Стороженко
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