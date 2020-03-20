В Киеве могут разрешить работу магазинов средств санитарии и гигиены - КГГА

В Киевской городской госадминистрации планируют возобновить работу в столице магазинов по продажам средств гигиены и косметики на время карантина. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"У нас, например, есть несколько сетей магазинов, которые продают в основном средства гигиены и частично – косметику. Большинство из них прекратили работу. Сейчас мы проведем консультации, и, по моему мнению, они должны возобновить работу с соблюдением всех норм и правил. Ведь там продаются средства гигиены и средства санитарии", - отметил Поворозник. Сроков он не назвал.
По его словам, в столице также проводятся дезинфекционные мероприятия в общественном транспорте, планируется начать дезинфекцию остановок и улиц.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
"А также проводим дезинфекцию подъездов, лестничных клеток и лифтов. Мы обеспечили все управляющие компании дезинфекционным раствором, а потому с этим вопросов быть не должно", - уточнил чиновник.
Поворозник сообщал, что в Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в столице из-за массового распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Читайте также: Коронавирус. В КГГА рассказали о ситуации с экспресс-тестами