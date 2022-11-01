В Киеве на Оболони, Виноградаре, Минском массиве и Куреневке экстренно отключили свет
В Киеве на Оболони, Виноградаре, Минском массиве и Куреневке применили экстренное отключение электроэнергии на время ремонта. Об этом сообщает пресс-служба компании "ДТЭК Киевские электросети" в Facebook.
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"Друзья, в связи с ремонтом транзитной линии в области и перегрузкой оставшейся в работе линии, мы вынуждены применить экстренное отключение Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки на время ремонта", – говорится в сообщении.
Ремонт необходим для повышения надежности электроснабжения киевлян и жителей области, пояснили в компании.
Ориентировочное время выполнения работ и отключения – до конца дня. В ДТЭК подчеркнули, что это экстренное отключение, поэтому происходит вне графика.
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