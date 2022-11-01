В Киеве на Оболони, Виноградаре, Минском массиве и Куреневке экстренно отключили свет

В Киеве на Оболони, Виноградаре, Минском массиве и Куреневке применили экстренное отключение электроэнергии на время ремонта. Об этом сообщает пресс-служба компании "ДТЭК Киевские электросети" в Facebook.

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"Друзья, в связи с ремонтом транзитной линии в области и перегрузкой оставшейся в работе линии, мы вынуждены применить экстренное отключение Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки на время ремонта", – говорится в сообщении.

Ремонт необходим для повышения надежности электроснабжения киевлян и жителей области, пояснили в компании.

Ориентировочное время выполнения работ и отключения – до конца дня. В ДТЭК подчеркнули, что это экстренное отключение, поэтому происходит вне графика.

31 октября армия РФ утром нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были прилеты в разные регионы, в частности под Киевом.

В тот же день диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" с 17:00 поручил компаниям-облэнерго начать аварийные отключения электроэнергии во всех регионах Украины – как для промышленных, так и для бытовых потребителей.

Компания "ДТЭК Киевские электросети" опубликовала новые графики отключений света, которые будут применяться при распоряжении диспетчеров Укрэнерго.

Вадим Ребрина

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