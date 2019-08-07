В Киеве на Южном мосту ограничат движение: схема

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С 8 по 15 августа на Южном мосту частично ограничат движение, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Ограничение коснется части дороги в направлении Левого берега. Там будут обновлять асфальтное покрытие.

Уточняется, что движение частично ограничат с 22:00 8 августа до 23:00 15 августа.

Схема: КГГА

В Киевавтодоре отметили, что вместе с заменой покрытия будет проходить капитальный ремонт деформационного шва и дважды ограничивать движение не будут.

2 августа в КГГА сообщили, что пешеходный мост на Труханов остров в Киеве, на котором обрушилась часть бетонной конструкции, безопасен для пешеходов.

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