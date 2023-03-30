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В Киеве некоторые блокпосты переведут в "спящий режим"

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 10:27
В Киеве некоторые блокпосты переведут в
Демонтаж блокпостов в Киеве (Фото: КГВА)

В Киеве демонтируют некоторые блокпосты, а другие переведут в "спящий режим", полностью заграждения уберут только после конца войны РФ против Украины. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

В КГВА заявляют, что некоторые блокпосты демонтируют, а часть переведут в "спящий режим", другие будут приведены в порядок. 

"Непригодные бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи заменят новыми, укрепят блиндажи, упорядочат окопы", — говорят в администрации.

Часть блокпостов уберут с проезжих частей или совсем демонтируют, а заградительные сооружения сосредоточат в специальных местах, чтобы в случае угрозы быстро вернуть в боевой режим. 

"Такое решение сделает Киев более комфортным для жителей. Это позволит разгрузить как проезжую часть, так и пешеходные зоны, чтобы киевляне могли свободно передвигаться по городу", — сказано в сообщении.

Одновременно подчеркивается, что полностью система оборонных инженерных сооружений исчезнет только после победы Украины в войне против РФ. 

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Дмитро Гриниченко
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война киев блокпосты КГВА
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