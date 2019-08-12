В Киеве ограничат проход по частично обрушенному Парковому мосту

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В столице в ближайшие дни будет частично ограничено движение по Парковому пешеходному мосту на Труханов остров. Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Сообщается, что на мосту будут проводить противоаварийные работы - укреплять конструкцию плитами.

"Ремонт будем выполнять ночью. Объем работ - большой, поэтому работы будут продолжаться несколько ночей (на вторник, среду и четверг)", - заявили в автодоре.

Как уточнили в корпорации, в сегодня вечером движение ограничат с 23:00 до 10:00 вторника. Аналогичные ограничения будут действовать завтра и послезавтра.

2 августа на столичном пешеходном Парковом мосту обрушилась часть конструкции.

В тот же день в столичной администрации заверили, что мост безопасен для пешеходов и находится под наблюдением специалистов.

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