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В Киеве ограничат проход по частично обрушенному Парковому мосту

В Киеве ограничат проход по частично обрушенному Парковому мосту - Фото
Фото: unsplash.com
12.08.2019, 11:20

В начале августа на мосту обрушилась часть конструкции

В столице в ближайшие дни будет частично ограничено движение по Парковому пешеходному мосту на Труханов остров. Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Сообщается, что на мосту будут проводить противоаварийные работы - укреплять конструкцию плитами.

"Ремонт будем выполнять ночью. Объем работ - большой, поэтому работы будут продолжаться несколько ночей (на вторник, среду и четверг)", - заявили в автодоре.

Как уточнили в корпорации, в сегодня вечером движение ограничат с 23:00 до 10:00 вторника. Аналогичные ограничения будут действовать завтра и послезавтра.

Ограничение движения на Парковом мосту (Фото - Киевавтодор)

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киевавтодор Парковый пешеходный мост Труханов остров ремонт моста
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