В Киеве откроется кризисная комната для жертв домашнего насилия

Марина Хонда (Фото: пресс-служба КГГА)

Открыть кризисную комнату для жертв домашнего насилия планируют в Киеве весной 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По словам замглавы КГГА Марины Хонды, пострадавшие от домашнего насилия часто не обращаются в социальные службы, поскольку потом могут остаться с агрессором один на один. В кризисной комнате они смогут находиться до десяти дней, чтобы получить первичную психологическую помощь, пройти медицинский осмотр и сориентироваться, что делать дальше.

В случае, если жертве насилия некуда идти, за это время могут быть собраны документы для поселения в убежище, рассказала Хонда.

Также она отметила, что в Киеве действует телефон доверия и противодействия насилию: 15-00 или 044-272-15-00, по которому можно получить психологическую и юридическую помощь.

7 октября сообщалось , что в Украине появятся подразделения по борьбе с семейным насилием.

сообщалось за домашнее насилие. 14 ноября в Киеве вынесли первый приговор

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