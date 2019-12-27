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В Киеве откроется кризисная комната для жертв домашнего насилия

В Киеве откроется кризисная комната для жертв домашнего насилия - Фото
Марина Хонда (Фото: пресс-служба КГГА)
27.12.2019, 12:55

Пострадавшие смогут находиться в ней до десяти дней

Открыть кризисную комнату для жертв домашнего насилия планируют в Киеве весной 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По словам замглавы КГГА Марины Хонды, пострадавшие от домашнего насилия часто не обращаются в социальные службы, поскольку потом могут остаться с агрессором один на один. В кризисной комнате они смогут находиться до десяти дней, чтобы получить первичную психологическую помощь, пройти медицинский осмотр и сориентироваться, что делать дальше.

В случае, если жертве насилия некуда идти, за это время могут быть собраны документы для поселения в убежище, рассказала Хонда.

Также она отметила, что в Киеве действует телефон доверия и противодействия насилию: 15-00 или 044-272-15-00, по которому можно получить психологическую и юридическую помощь.

  • 7 октября сообщалось, что в Украине появятся подразделения по борьбе с семейным насилием.
  • 14 ноября в Киеве вынесли первый приговор за домашнее насилие.

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