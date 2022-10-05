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В Киеве появилась улица Героев полка "Азов"

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 16:55
В Киеве появилась улица Героев полка
Фото: пресс-служба Киевсовета

В Киеве улицу Маршала Малиновского, которая находится в Оболонском районе, переименовали в Героев полка "Азов". Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

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Там отметили, что в мае текущего года экспертная комиссия порекомендовала включить улицу Маршала Малиновского в список городских объектов, названия которых связаны с Российской Федерацией или ее сателлитами.

СПРАВКА. Улица Маршала Малиновского была названа в честь советского военачальника Родиона Малиновского. В целях деколонизации столичной топонимики путем рейтингового электронного голосования в приложении "Киев Цифровой" было выбрано новое название этой улицы. Среди вариантов переименования наибольшее количество, а именно 19 823 голоса, набрало предложение – улица Героев полка "Азов". Новое название предложено в честь оборонявшего Мариуполь героического полка "Азов".

По результатам голосования и на основе экспертных выводов депутатский корпус Киевского городского совета поддержал решение о переименовании улицы Маршала Малиновского в Героев полка "Азов".

Читайте также: Герои Азовстали возвращаются домой. Что известно о крупнейшем обмене большой войны

Вадим Ребрина
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декоммунизация киев полк азов
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