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В Киеве временно откроют для движения автомобилей пешеходную зону на Сагайдачного

18.06.2021, 18:06
В Киеве временно откроют для движения автомобилей пешеходную зону на Сагайдачного - Фото
Улица Сагайдачного (Фото: ЛУН)

С 21 июня в Киеве временно откроют для движения автомобилей пешеходную зону на улице Петра Сагайдачного – в связи с ремонтом соседней улицы. Об этом сообщил в Facebook замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

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Как отмечается, Киевавтодор будет проводить масштабную реконструкцию ул. Андреевской – на время работ движение на ней будет перекрыто. На первом этапе обновят участок между улицами Боричев Ток и Сагайдачного.

Ремонт планируется закончить 20 августа.

Временный объезд организуют через пешеходную зону на ул. Сагайдачного.

Как отмечается, по завершении работ на Андреевской запланировано обновить и ул. Сагайдачного.

  • Пешеходная зона на Контрактовой площади и ул. Сагайдачного действует с 2017 года.
  • 28 мая в Киеве закончили реконструкцию верхней части Пейзажной аллеи.

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Наталия Медведева
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