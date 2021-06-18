В Киеве временно откроют для движения автомобилей пешеходную зону на Сагайдачного

С 21 июня в Киеве временно откроют для движения автомобилей пешеходную зону на улице Петра Сагайдачного – в связи с ремонтом соседней улицы. Об этом сообщил в Facebook замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

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Как отмечается, Киевавтодор будет проводить масштабную реконструкцию ул. Андреевской – на время работ движение на ней будет перекрыто. На первом этапе обновят участок между улицами Боричев Ток и Сагайдачного.

Ремонт планируется закончить 20 августа.

Временный объезд организуют через пешеходную зону на ул. Сагайдачного.

Как отмечается, по завершении работ на Андреевской запланировано обновить и ул. Сагайдачного.

Пешеходная зона на Контрактовой площади и ул. Сагайдачного действует с 2017 года.

28 мая в Киеве закончили реконструкцию верхней части Пейзажной аллеи.

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Наталия Медведева

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