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В Киеве за день подтверждены еще четыре случая коронавирусной инфекции - Кличко

В Киеве за день подтверждены еще четыре случая коронавирусной инфекции - Кличко - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
23.03.2020, 17:38

Среди четырех новых случаев заражения два - завезенных, два - при передаче от больных внутри страны

Сегодня Киевский городской лабораторный центр подтвердил еще четыре случая заболевания коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Виталий Кличко.

Среди новых случаев - 17-летняя девушка, которая вернулась с учебы в Лондоне и 28-летняя женщина, прибывшая из Австрии. Еще одна женщина (53 года) заразилась при контакте с больным в Киевской области, и 21-летний парень - также контактировавший с больным родственником.

Таким образом, по состоянию на 17:00 23 марта количество заболевших COVID-19 возросло в столице до 28 человек.

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Ранее сегодня Кличко сообщал, что за сутки в столице подтверждены 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Еще 22 образца находились на исследовании в Киевском лабораторном центре.

  • 17 марта Кабмин усилил меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений
  • На 22:30 22 марта в Украине было зафиксировано 73 подтвержденных случая COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел.
  • В Киеве введены ограничения на количество человек в аптеках и магазинах.

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Шмыкова Александра
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