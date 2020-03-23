В Киеве за день подтверждены еще четыре случая коронавирусной инфекции - Кличко

Сегодня Киевский городской лабораторный центр подтвердил еще четыре случая заболевания коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Виталий Кличко.
Среди новых случаев - 17-летняя девушка, которая вернулась с учебы в Лондоне и 28-летняя женщина, прибывшая из Австрии. Еще одна женщина (53 года) заразилась при контакте с больным в Киевской области, и 21-летний парень - также контактировавший с больным родственником.
Таким образом, по состоянию на 17:00 23 марта количество заболевших COVID-19 возросло в столице до 28 человек.
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Ранее сегодня Кличко сообщал, что за сутки в столице подтверждены 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Еще 22 образца находились на исследовании в Киевском лабораторном центре.
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