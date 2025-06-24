В Киеве завершили разбирать завалы пятиэтажки: российская ракета убила девять человек
Завершены поисково-спасательные работы в Шевченковском районе Киева, куда 23 июня попала российская ракета, разрушив подъезд пятиэтажного дома. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
На этой локации российская атака унесла жизни девяти человек.
Сейчас на месте удара продолжаются аварийно-восстановительные работы – специалисты демонтируют опасные конструкции.
- Ночью 23 июня оккупанты ударили по столице ракетами и дронами. В Киеве были последствия в ряде районов, также под атакой была и Киевская область.
- В Шевченковском районе столицы россияне попали в пятиэтажку.
- В течение дня спасатели доставали из-под завалов тела. Вечером обнаружили погибшую 41-летнюю женщину, а позже – ее 11-летнюю дочь.
- После обстрела Киева и области и убийства гражданских людей Россия цинично заявила о "достигнутых целях".