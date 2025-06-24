В Киеве завершили разбирать завалы пятиэтажки: российская ракета убила девять человек

После российской атаки спасатели в течение суток разбирали завалы частично разрушенного дома в Шевченковском районе столицы

Пятиэтажка в Киеве после попадания ракеты (Фото: ГСЧС)

Завершены поисково-спасательные работы в Шевченковском районе Киева, куда 23 июня попала российская ракета, разрушив подъезд пятиэтажного дома. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

На этой локации российская атака унесла жизни девяти человек.

Сейчас на месте удара продолжаются аварийно-восстановительные работы – специалисты демонтируют опасные конструкции.