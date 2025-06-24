У Києві завершили розбирати завали п'ятиповерхівки: російська ракета вбила дев'ятьох людей

Після російської атаки рятувальники впродовж доби розбирали завали частково зруйнованого будинку у Шевченківському районі столиці

П'ятиповерхівка в Києві після влучання ракети (Фото: ДСНС)

Завершено пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва, куди 23 червня влучила російська ракета, зруйнувавши під’їзд п’ятиповерхового будинку. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

На цій локації російська атака забрала життя дев’яти людей.

Наразі на місці удару тривають аварійно-відновлювальні роботи – фахівці демонтують небезпечні конструкції.