У Києві завершили розбирати завали п'ятиповерхівки: російська ракета вбила дев'ятьох людей
Завершено пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва, куди 23 червня влучила російська ракета, зруйнувавши під’їзд п’ятиповерхового будинку. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
На цій локації російська атака забрала життя дев’яти людей.
Наразі на місці удару тривають аварійно-відновлювальні роботи – фахівці демонтують небезпечні конструкції.
- Вночі 23 червня окупанти вдарили по столиці ракетами та дронами. У Києві були наслідки в кількох районах, також під атакою була і Київська область.
- У Шевченківському районі столиці окупанти влучили в п’ятиповерховий будинок.
- Протягом дня рятувальники діставали з-під завалів тіла. Ввечері виявили загиблу 41-річну жінку, а згодом – її 11-річну доньку.
- Після обстрілу Києва й області і вбивства цивільних людей Росія цинічно заявила про "досягнуті цілі".