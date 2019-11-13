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В центре Киева разбили витрину обувного магазина российской сети

В центре Киева разбили витрину обувного магазина российской сети - Фото
Повреждения похожи на следы от выстрелов (Фото: Город Киев)
13.11.2019, 16:44

Повреждения похожи на следы от выстрелов

В центре Киева неизвестные расстреляли витрину обувного магазина, сообщает полиция.

Сотрудники магазина сообщили полиции, что неизвестные разбили стекло витрины. На записях с камер видеонаблюдения было видно, как около 1:00 13 ноября к зданию подошли четверо, разбили витрину и скрылись.

На фото с ресурса Город Киев видно, что повреждения витрины магазина российской сети Carlo Pazolini на пр. Победы похожи на следы от выстрелов. Кроме того, у крыльца магазина краской написано "Москали". 

Уголовное производство начато по статье хулиганство, санкция по которой предусматривает лишение свободы до четырех лет.

  • Сеть по продаже обуви и аксессуаров Carlo Pazolini - одна из немногих среди российских ритейлеров, кто смог удержаться на украинском рынке. Материнский офис в России проходит процедуру банкротства, ритейлеру приходится отказываться от части активов, а основатель Илья Резник задолжал банкам десятки миллионов долларов.

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Carlo Pazolini
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