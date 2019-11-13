В центре Киева разбили витрину обувного магазина российской сети

В центре Киева неизвестные расстреляли витрину обувного магазина, сообщает полиция.
Сотрудники магазина сообщили полиции, что неизвестные разбили стекло витрины. На записях с камер видеонаблюдения было видно, как около 1:00 13 ноября к зданию подошли четверо, разбили витрину и скрылись.
На фото с ресурса Город Киев видно, что повреждения витрины магазина российской сети Carlo Pazolini на пр. Победы похожи на следы от выстрелов. Кроме того, у крыльца магазина краской написано "Москали".
Уголовное производство начато по статье хулиганство, санкция по которой предусматривает лишение свободы до четырех лет.
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