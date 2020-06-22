Взрыв жилого дома в Киеве: что известно на утро

В результате вчерашнего взрыва газовоздушной смеси в десятиэтажном жилом доме столицы по состоянию на 06:00 нашли тела трех погибших, спасатели эвакуировали 23 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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"Деблокированы три человека. На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Нацполиции", - отметили в пресс-службе.
Работают психологи, которые оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома, привлекли кинологов.
Специалисты укрепили строительные конструкции.
Всего для проведения работ привлекли более 460 человек и 70 единиц техники, из них от ГСЧС 170 человек и 30 единиц техники.
ОБНОВЛЕНО в 08:05. Спасатели в эфире ТСН телеканала 1+1 сообщили, что не исключают обрушение конструкций.
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