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Взрыв в доме в Киеве. Киевгаз прокомментировал происшествие

Взрыв в доме в Киеве. Киевгаз прокомментировал происшествие - Фото
Машина Киевгаза в районе места происшествия (Фото: Киевгаз)
21.06.2020, 17:30

Предприятие Киевгаз дало комментарий по поводу произошедшего сегодня взрыва в жилом доме столицы

Работники Киевгаза оперативно перекрыли поставку газа в дом в Дарницком районе столицы после взрыва, который произошел сегодня, 21 июня. Об этом сообщается в Facebook компании.

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"Бригада аварийной службы 104 выехала немедленно. Наши сотрудники оперативно перекрыли поставки газа в доме", – говорится в заявлении Киевгаза.

Газораспределительная компания пока не называет конкретных причин взрыва. Сейчас спасатели ГСЧС разбирают завалы, потом начнет работу экспертная комиссия.

"Причина этой чрезвычайной ситуации будет известна после выводов комиссии", - сообщает пресс-служба Киевгаза.

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  • Сегодня, 21 июня, в Киеве взорвалась часть дома на Позняках. Спасатели говорят, что предварительной причиной происшествия считается взрыв газовоздушной смеси. Однако о точной причине говорить рано: не исключаются все версии, вплоть до детонации взрывного устройства. По данным ГСЧС, нашли одну погибшую, в полиции заявляют о двух жертвах.
  • Люди, которые представились жильцами дома, рассказали журналисту LIGA.net, что несколько дней назад в подъезде меняли газовые счетчики, после чего в доме был слышен запах газа.
  • В мэрии столицы заявили, что эвакуированных жильцов отселят в интернат на Харьковском шоссе. Соседние дома проверят специалисты, а что делать с домом, где произошел взрыв, решат после вывода конструкторов.
  • Позже министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что отрабатываются две версии: взрыв газа или детонация взрывного устройства. Офис генпрокурора уже открыл уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с газом, а в коммунальных учреждениях проходят обыски.

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Наталия Медведева
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