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Закроют киоски с кофе и шаурмой. В Киеве усиливают карантинные меры

Закроют киоски с кофе и шаурмой. В Киеве усиливают карантинные меры - Фото
Дезинфекция улиц в Киеве (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
24.03.2020, 18:49

В Киеве усиливают карантинные меры – закроют киоски с кофе и шаурмой

Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает официальный портал столицы.

Опубликован протокол по усилению противоэпидемических мероприятий и ограничений в столице.

В частности, до особого распоряжения запрещают работу МАФов по реализации шаурмы, приготовлению и продаже кофейных напитков и т.д.

Кроме того вводится запрет на продажу в торговых точках алкогольных напитков на разлив.

Также в столице вводится обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте. Обеспечивать соблюдение "масочного режима" должны Нацполиция и районные администрации Киева.

  • 11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.
  • 17 марта они были усилены: перечень ограничений.
  • С 23 марта  общественный транспорт в Киеве перестал работать.

Читайте также: Карантин. Кличко разъяснил, какие ввели ограничения в аптеках и магазинах

Медведева Наталия
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