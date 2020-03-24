Закроют киоски с кофе и шаурмой. В Киеве усиливают карантинные меры

Дезинфекция улиц в Киеве (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает официальный портал столицы.

Опубликован протокол по усилению противоэпидемических мероприятий и ограничений в столице.

В частности, до особого распоряжения запрещают работу МАФов по реализации шаурмы, приготовлению и продаже кофейных напитков и т.д.

Кроме того вводится запрет на продажу в торговых точках алкогольных напитков на разлив.

Также в столице вводится обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте. Обеспечивать соблюдение "масочного режима" должны Нацполиция и районные администрации Киева.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

С 23 марта общественный транспорт в Киеве перестал работать.

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