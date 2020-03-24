Закроют киоски с кофе и шаурмой. В Киеве усиливают карантинные меры

Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает официальный портал столицы.
Опубликован протокол по усилению противоэпидемических мероприятий и ограничений в столице.
В частности, до особого распоряжения запрещают работу МАФов по реализации шаурмы, приготовлению и продаже кофейных напитков и т.д.
Кроме того вводится запрет на продажу в торговых точках алкогольных напитков на разлив.
Также в столице вводится обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте. Обеспечивать соблюдение "масочного режима" должны Нацполиция и районные администрации Киева.
Читайте также: Карантин. Кличко разъяснил, какие ввели ограничения в аптеках и магазинах