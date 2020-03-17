Завтра прекратится транспортное сообщение Киева с пригородом и другими областями

С полудня 18 марта регулярное транспортное сообщение с пригородом Киева и другими городами прекращается. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.
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"Регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автотранспортом в пригородном, междугороднем и межобластном сообщении, кроме перевозки легковыми автомобилями, запрещаются с 12:00 завтрашнего дня", - отметил он.
В городском общественном транспорте будет разрешено перевозить не более 10 человек одновременно. За соблюдением этого требования будет следить санслужба и Нацполиция.
Поворозник уточнил, что для людей, которые проживают за чертой Киева и работают на стратегически важных предприятиях, будет организован спецтранспорт.
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