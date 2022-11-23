Удар РФ по Вышгородскому району убил четырех человек, более 30 пострадали. Фото с места

В результате ракетного удара России по Вышгородскому району Киевской области погибли четыре человека, десятки человек пострадали, из них шестеро детей, сообщают в полиции Киевской области. Госслужба по чрезвычайным ситуациям показала фото с места происшествия. Также фото опубликовал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

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Глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что при попадании ракеты в Вышгородском районе 35 человек пострадали, четверо из них погибли. Среди пострадавших – шестеро детей, самой маленькой девочке пять лет.

У детей, по словам Небытова, легкие телесные повреждения. Взрывом повреждены еще четыре дома.

В ГСЧС уточнили, что ракета попала в четырехэтажный дом. Спасены 35 человек.

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