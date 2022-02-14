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14.02.2022, 06:57

В Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видео

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В Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видеоВ Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видеоВ Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видеоВ Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видеоВ Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видеоВ Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видеоВ Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видеоВ Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видеоВ Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видео
В Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видеоВ Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видеоВ Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видеоВ Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видеоВ Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видеоВ Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видеоВ Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видеоВ Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видеоВ Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видео
В Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видеоВ Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видеоВ Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видеоВ Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видеоВ Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видеоВ Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видеоВ Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видеоВ Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видеоВ Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков. Горело на 2000 кв. м – фото, видео

В корпусе Киевской гимназии восточных языков произошел пожар, огонь распространился на 2000 кв. м. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Отмечается, что пожар в корпусе гимназии на ул. Львовская, 25, произошел в 01:23 14 февраля. Огонь с крыши распространился на третий этаж.

В 03:30 пожар локализовали на площади 2000 кв. м. В 04:39 пожар ликвидировали.

К борьбе с огнем привлекали 60 сотрудников ГСЧС и 60 единиц техники. Жертв и пострадавших нет. О причинах пожара пока сообщений не было.

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Теги: киев, пожар, гимназия восточных языков
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