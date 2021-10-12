В центре Киева горел жилой дом: жертв нет, перекрыта улица – фото, видео

В центре Киева произошел пожар в жилом доме, спасатели эвакуировали людей, сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций. Движение по Костельной перекрыто в обе стороны, передает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

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Как сообщается, пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Костельной 2-в в Шевченковском районе. По данным спасателей, загорелась крыша, площадь пожара была 150 кв. м.

К 08:14 пожар удалось локализовать. Проводилась эвакуация жителей. К 08:38 пожар удалось потушить на площади 200 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

По данным КГГА, движение по Костельной перекрыто в обе стороны.

3 сентября в Киеве произошел пожар в костеле Святого Николая. По данным спасателей, огонь бушевал на первом и втором этаже, распространившись на кровлю.

В результате пожара был уничтожен уникальный орган и повреждено внутреннее обрамление костела.

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