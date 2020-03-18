Кличко: Все должны сидеть дома, иначе никакое закрытие метро не поможет – видео

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Закрытие метро мэр Киева Виталий Кличко назвал мерой на упреждение эпидемии: "Легкомыслие и игнорирование - опасность создать ситуацию как Италии"

Киевский мэр Виталий Кличко призвал горожан по возможности оставаться дома: по его словам, городской общественный транспорт пока работает исключительно для тех, кто едет на работу по обеспечению жизнедеятельности столицы. Его обращение опубликовано в Facebook.

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"Работа транспорта сегодня мотивирована одним - перевозить киевлян, которым действительно нужно ехать на работу. Это врачи, работники продуктовых магазинов и предприятий, которые не могут остановиться, потому что обеспечивают жизнедеятельность города. Все остальные должны оставаться дома", - подчеркнул мэр Киева.

Кличко обратился к Кабмину жестко обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на работе, перевести людей на "удаленку" или предоставить им отпуска.

Столичный мэр призвал правительство обеспечить контроль за выполнением руководителями такого распоряжения: "Иначе никакие закрытия метро и другие ограничительные меры ситуации не спасут".

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Закрытие метро Кличко назвал вынужденной мерой на упреждение эпидемии: "Мы должны принять все возможные меры, чтобы вирус не расползался стремительно. Легкомыслие и игнорирование - это опасность создать ситуацию как Италии".

Мэр Киева признался, что не знает, сколько на самом деле среди киевлян инфицированных, так как пока нет симптомов и люди не обратились к врачам, это невозможно узнать.

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Теги: киев, виталий кличко, метрополитен, карантин, коронавирус, COVID-19
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