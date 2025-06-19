Зеленский приехал к разрушенной россиянами многоэтажке в Киеве – фото, видео

В четверг, 19 июня, президент Владимир Зеленский побывал на месте попадания российской фугасной ракеты в многоэтажку в Соломенском районе Киева. О своем визите глава государства сообщил в соцсетях.

На месте атаки Зеленский почтил память погибших.

"Этот подлый удар по дому среди ночи унес жизни 23 мирных людей. Мои соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим продолжают помогать", – написал президент.

Он добавил, что эта атака – напоминание, что Россия отвергает прекращение огня и выбирает убийства. Глава государства поблагодарил партнеров, понимающих, что Украина ежедневно должна становиться сильнее, а также тех, кто поддерживает давление на Москву.

В Офисе президента уточнили, что он возложил цветы к разрушенному подъезду, по которому Россия нанесла удар в ночь на 17 июня.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил президенту, что на месте обстрела завершили поисковые работы. К ликвидации последствий атаки было привлечено более 400 спасателей и свыше 200 единиц техники. По его словам, 500 жителей подали заявки на документирование потери жилья.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал, что более 1000 человек обратились за помощью в районный штаб.

Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба доложил, что сейчас идет техническое обследование дома. Если капитальное восстановление будет невозможно, люди получат компенсации за уничтоженное жилье.

Фото: ОП

Фото: ОП