Зеленский приехал к разрушенной россиянами многоэтажке в Киеве – фото, видео
В четверг, 19 июня, президент Владимир Зеленский побывал на месте попадания российской фугасной ракеты в многоэтажку в Соломенском районе Киева. О своем визите глава государства сообщил в соцсетях.
На месте атаки Зеленский почтил память погибших.
"Этот подлый удар по дому среди ночи унес жизни 23 мирных людей. Мои соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим продолжают помогать", – написал президент.
Он добавил, что эта атака – напоминание, что Россия отвергает прекращение огня и выбирает убийства. Глава государства поблагодарил партнеров, понимающих, что Украина ежедневно должна становиться сильнее, а также тех, кто поддерживает давление на Москву.
В Офисе президента уточнили, что он возложил цветы к разрушенному подъезду, по которому Россия нанесла удар в ночь на 17 июня.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил президенту, что на месте обстрела завершили поисковые работы. К ликвидации последствий атаки было привлечено более 400 спасателей и свыше 200 единиц техники. По его словам, 500 жителей подали заявки на документирование потери жилья.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал, что более 1000 человек обратились за помощью в районный штаб.
Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба доложил, что сейчас идет техническое обследование дома. Если капитальное восстановление будет невозможно, люди получат компенсации за уничтоженное жилье.
- Всего в ночь на 17 июня Россия запустила по Украине более 440 дронов и 32 ракеты.
- Конкретно на столицу оккупанты направили 175 дронов, более 14 крылатых ракет и не менее двух баллистических ракет.
- В Соломенском районе россияне попали в многоэтажку, погибли 23 человека.