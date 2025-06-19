Зеленський приїхав до зруйнованої росіянами багатоповерхівки в Києві – фото, відео

У четвер, 19 червня, президент Володимир Зеленський побував на місці влучання російської фугасної ракети в багатоповерхівку у Солом'янському районі Києва. Про свій візит глава держави повідомив у соціальних мережах.

На місці атаки Зеленський вшанував памʼять загиблих.

"Цей підлий удар по будинку серед ночі забрав життя 23 мирних людей. Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим продовжують допомагати", – написав президент.

Він додав, що ця атака – нагадування, що Росія відкидає припинення вогню та обирає вбивства. Глава держави подякував партнерам, які розуміють, що Україна щодня має ставати сильнішою, а також тим, хто підтримує тиск на Москву.

В Офісі президента уточнили, що він поклав квіти до зруйнованого під’їзду, по якому Росія завдала удару в ніч проти 17 червня.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту, що на місці обстрілу завершили пошукові роботи. До ліквідації наслідків атаки було залучено понад 400 рятувальників та більш ніж 200 одиниць техніки. За його словами, 500 мешканців подали заявки на документування втрати житла.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів, що понад 1000 людей звернулися по допомогу до районного штабу.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба доповів, що зараз триває технічне обстеження будинку. Якщо капітальна відбудова буде неможливою, люди отримають компенсації за знищене житло.

Фото: ОП