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Евровидение. Опубликованы результаты жеребьевки

Евровидение. Опубликованы результаты жеребьевки - Фото
Фото: официальный сайт Евровидения
22.01.2020, 14:50

Прямые эфиры полуфиналов отбора состоятся 8 и 15 февраля

Сегодня проведена жеребьевка полуфиналистов национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020. Результаты публикует UA: Суспільне.

Первый полуфинал состоится 8 февраля, в нем примут участие Гурт [О], JERRY HEIL, Katya Chilly, KRUTЬ, GO-A, CLOUDLESS, GIO, Assol.

Во втором полуфинале 15 февраля будут выступать MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI.

Прямые эфиры состоятся 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах UA: ПЕРШИЙ и СТБ.

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егодня UA: Общественное вещание и СТБ провели жеребьевку полуфиналистов национального отбора на Евровидение-2020. Итак, 8 и 15 февраля порядок выступлений участников будет таким:

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национальный отбор Евровидение-2020
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