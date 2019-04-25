HBO показал кадры третьей серии "Игры престолов"

Кадр из третьей серии (фото - HBO)

Телеканал HBO показал кадры третьей серии восьмого, финального сезона "Игры престолов".

Судя по финалу второй серии и опубликованному ранее трейлеру, в третьей серии начнется масштабная битва с белыми ходоками.

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Также стало известно, что длительность серии 1 час 22 минуты.

Третий эпизод выйдет 29 апреля.

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября он анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года.

Премьера финального сезона состоялась 14 апреля. Первую серию нелегально посмотрели почти 55 миллионов раз за первые 24 часа.

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