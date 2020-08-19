Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили в Хмельницкой области

67-летний голливудский актер уже выбрал место для своего захоронения в селе Загорцы

Голливудский актер Микки Рурк, известный по роли Джона из фильма "Девять с половиной недель" забронировал место на кладбище в украинском селе Загорцы Хмельницкой области. Помощник актера, Дмитрий Корнейчук прилетел в Украину специально, чтобы выбрать место. Об этом сообщил журналист Юрий Гула в Facebook.

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Помощник актера родом из этого села. Послушав его истории о родном крае, Микки Рурк вдохновился и захотел тоже быть похоронен в украинском селе.

Гула также опубликовал фото кладбища, где, вероятно похоронят актера.



СПРАВКА. Микки Рурк — американский актер, сценарист и профессиональный боксер. Он родился 16 сентября 1952 года в Скенектади, штат Нью-Йорк. В 2009 году получил премию Золотой глобус, а также был номинированн на Оскар. Рурк получил репутацию тяжелого актера с скверным характером. Актер также известен тем, что тепло отзывается о президенте России Владимире Путине, называя его "отличным парнем".

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Наталия Софиенко

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