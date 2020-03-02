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Организаторы Евровидения пока не намерены отменять конкурс из-за коронавируса

Организаторы Евровидения пока не намерены отменять конкурс из-за коронавируса - Фото
Фото: официальный сайт Евровидения
02.03.2020, 20:22

В Европейском вещательном союзе заявили, что продолжают подготовку к проведению Евровидения в Роттердаме

Организаторы конкурса Евровидение говорят, что планы проведения мероприятия в Роттердаме в Нидерландах остаются неизменными, несмотря на вспышку коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

«Пока рано комментировать возможные сценарии, которые будут зависеть от того, что произойдет в ближайшие месяцы, но на данный момент мы продолжаем реализацию наших планов проведения конкурса в Роттердаме», - заявил представитель Европейского вещательного союза.

Конкурс должен начаться 12 мая.

  • 27 февраля член Международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил, что Олимпийские игры могут перенести на год, если к тому времени вспышки коронавируса COVID-19 по миру не пойдут на спад.
  • В тот же день в МОК заявили, что сказанное Диком Паундом о возможном переносе XXXII летних Олимпийских игр не является официальной позицией комитета.

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Ребрина Вадим
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