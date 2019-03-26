Певица Maruv поехала в Россию и заявила там, что украинка: фото

марув

Певица Maruv (Анна Корсун), которая стала победительницей Нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2019, но отказалась представлять Украину из-за контракта с НОТУ, поехала в Москву и выступила на российской радиостанции. Фотографиями оттуда она поделилась у себя в Instagram.

"Morning with Energy Russia", - подписала певица фотографию.

Реклама

В эфире радиостанции ведущие предложили искать у всех иноязычных исполнителей "русские корни": "Ты так хорошо поешь, ты, наверное, русский!" - сказала одна из них, комментируя англоязычные песни артистки. "Или украинец" - ответила на это Maruv.

Фото: instagram.com/maruvofficia

Смотрите также: Евровидение-2019: Maruv заявила, что будет болеть за Россию

25 февраля НОТУ не подписала договор об участии в конкурсе от Украины с певицей MARUV, победившей в национальном отборе. Глава правления НОТУ Зураб Аласания пояснил, что разногласия между MARUV и UA:Перший вызвали пункт договора, запрещающий гастроли в РФ, а также пункт, требующий "внимательного отношения к публичным высказываниям исполнителя относительно территориальной целостности Украины или каким-либо высказываниям, которые могут навредить Украине на международном уровне".

Читайте также: Вице-премьер Кириленко о Maruv: Подруга бывших регионалов - видео