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26.03.2019, 09:36

Певица Maruv поехала в Россию и заявила там, что украинка: фото

Певица Maruv поехала в Россию и заявила там, что украинка: фото - Фото
марув

Исполнительница встретилась с российскими поклонниками и выступила на радиостанции в Москве

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Певица Maruv (Анна Корсун), которая стала победительницей Нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2019, но отказалась представлять Украину из-за контракта с НОТУ, поехала в Москву и выступила на российской радиостанции. Фотографиями оттуда она поделилась у себя в Instagram.

"Morning with Energy Russia", - подписала певица фотографию.

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В эфире радиостанции ведущие предложили искать у всех иноязычных исполнителей "русские корни": "Ты так хорошо поешь, ты, наверное, русский!" - сказала одна из них, комментируя англоязычные песни артистки. "Или украинец" - ответила на это Maruv.

Фото: instagram.com/maruvofficia

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25 февраля НОТУ не подписала договор об участии в конкурсе от Украины с певицей MARUV, победившей в национальном отборе. Глава правления НОТУ Зураб Аласания пояснил, что разногласия между MARUV и UA:Перший вызвали пункт договора, запрещающий гастроли в РФ, а также пункт, требующий "внимательного отношения к публичным высказываниям исполнителя относительно территориальной целостности Украины или каким-либо высказываниям, которые могут навредить Украине на международном уровне".

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Теги: Россия, евровидение, MARUV
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