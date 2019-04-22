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22.04.2019, 12:12

Сегодня – всемирный День Земли. Что это за праздник

Сегодня – всемирный День Земли. Что это за праздник - Фото
Фото: pixabay.com

В этот день каждый год принято сделать что-то для планеты – убрать мусор или, например, посадить дерево

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Сегодня во всем мире отмечают День Земли – праздник, призванный привлечь внимание людей к проблемам экологической среды и климатических изменений.

В этот день каждый год принято сделать что-то для планеты – убрать мусор или, например, посадить дерево.

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Кроме того, День Земли считается символом единения всего человечества для борьбы с проблемами планеты.

Впервые акция в защиту природы в этот день прошла в 1970-м в США. По инициативе ООН, День Земли отмечают также в день весеннего равноденствия 20-21 марта.

20 апреля в Лондоне сегодня более 750 человек были арестованы во время протестов против изменения климата

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Теги: земля, день земли
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