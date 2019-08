Трамп ликует. Рэпера A$AP Rocky освободили из-под стражи в Швеции

A$AP Rocky (фото - EPA)

Окружной суд Стокгольма освободил американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс) из-под ареста. Об этом сообщает Aftonbladet.

В начале июля музыкант попал в полицию из-за драки в столице Швеции. Теперь с него сняли все ограничения и он может покинуть Швецию.

«A$AP Rocky выпустили из тюрьмы и он возвращается домой в Соединенные Штаты из Швеции. Это была сложная неделя, возвращайся домой ASAP, A$AP", - написал президент США Дональд Трамп в Twitter (ASAP - as soon as possible - "как можно скорее").

5 июля в Стокгольме за драку задержали американского исполнителя A$AP Rocky. Раким Майерс должен был выступить в Киеве 13 июля на AtlasWeekend, но организаторам фестиваля пришлось искать замену хедлайнеру. В итоге вместо него приехал американский рэпер A$AP Ferg.

Президент США Дональд Трамп несколько раз призывал шведские власти отпустить A$AP Rocky. В первый раз он обратился к премьер-министру Швеции Стефану Левену, предложив лично поручиться за американского исполнителя. Как сообщают американские СМИ, Трамп вмешался в ситуацию по просьбе Канье Уэста.

Сегодня шведская прокуратура просила суд лишить Майерса свободы на шесть месяцев за нанесение телесных повреждений 30 июня в Стокгольме.