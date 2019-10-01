Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ученые изучили связь между тяжелой музыкой и агрессивностью

Ученые изучили связь между тяжелой музыкой и агрессивностью - Фото
Музыка (фото - pixabay.com)
01.10.2019, 09:22

Результаты исследований показали, что асоциальные черты характера не имеют связи с пристрастием к тяжелой музыке

Американские ученые из Уитмен-колледжа провели исследование и пришли к выводу, что дезадаптивные черты характера не связаны с любовью к тому или иному жанру музыки и кино. Об этом сообщает Psy Post со ссылкой на исследование.  

Исследование проводилось на 379 добровольцах - мужчинах и женщинах в возрасте от 18 до 65 лет. 

Читайте также: Музыка. Хэви-метал полезен для здоровья - ученые

Ученые изучили их черты характера, склонность к психопатическим проявлениям и пристрастия в музыке и кино. 

Исследователям не удалось обнаружить ярко выраженных корреляций, хотя отмечается, что люди, проявляющие агрессивное или эксцентричное поведение, чаще предпочитают кантри или госпел, и романтические героические фильмы. 

"Эти выводы не означают, что, выяснив пристрастия в музыке или кино, мы сможем выяснить, насколько человек откровенен, эксцентричен, доминантен или агрессивен. Корреляции существуют на популяционном уровне, но их нельзя использовать для анализа характера отдельных людей", - заявляет ведущий автор исследования Павел Благов.  

Читайте также: Болезни сердца обусловлены образом жизни, а не генетикой - ученые

Напишите нам
наука здоровье музыка психология
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 