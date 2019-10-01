Ученые изучили связь между тяжелой музыкой и агрессивностью

Музыка (фото - pixabay.com)

Американские ученые из Уитмен-колледжа провели исследование и пришли к выводу, что дезадаптивные черты характера не связаны с любовью к тому или иному жанру музыки и кино. Об этом сообщает Psy Post со ссылкой на исследование.

Исследование проводилось на 379 добровольцах - мужчинах и женщинах в возрасте от 18 до 65 лет.

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Ученые изучили их черты характера, склонность к психопатическим проявлениям и пристрастия в музыке и кино.

Исследователям не удалось обнаружить ярко выраженных корреляций, хотя отмечается, что люди, проявляющие агрессивное или эксцентричное поведение, чаще предпочитают кантри или госпел, и романтические героические фильмы.

"Эти выводы не означают, что, выяснив пристрастия в музыке или кино, мы сможем выяснить, насколько человек откровенен, эксцентричен, доминантен или агрессивен. Корреляции существуют на популяционном уровне, но их нельзя использовать для анализа характера отдельных людей", - заявляет ведущий автор исследования Павел Благов.

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