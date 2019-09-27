Ученые: стирка в щадящем режиме вредит окружающей среде - видео

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Британские ученые провели исследование и выяснили, что чем больше воды используется при стирке, тем больше пластиковых частиц волокон высвобождается из тканей, попадая в окружающую среду. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Environmental Science and Technology.

Ранее ученым удалось продемонстрировать, что в воду попадает большое количество микропластика из-за скорости вращения барабана стиральной машины, частоты смены направления вращения и длины пауз. Сейчас же выяснилось, что больше всего пластика высвобождается из тканей при режиме стирки типа "деликатная".

Один из авторов работы заявляет, что это происходит из-за того, что большой объем воды, защищая чувствительную одежду от повреждений, на самом деле, вынимает больше волокон из материала.

Ученые показали на видео, как микропластиковые волокна отделяются от ткани при стирке.

Исследователи заявляют, что один деликатный цикл стирки увеличивает количество попавших в воду микроволокон на 800 000 частиц в сравнении со стандартным режимом.

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