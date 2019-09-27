Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ученые: стирка в щадящем режиме вредит окружающей среде - видео

Ученые: стирка в щадящем режиме вредит окружающей среде - видео - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
27.09.2019, 15:33

Деликатный режим работы стиральной машины может не щадить окружающую среду

Британские ученые провели исследование и выяснили, что чем больше воды используется при стирке, тем больше пластиковых частиц волокон высвобождается из тканей, попадая в окружающую среду. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Environmental Science and Technology.

Ранее ученым удалось продемонстрировать, что в воду попадает большое количество микропластика из-за скорости вращения барабана стиральной машины, частоты смены направления вращения и длины пауз. Сейчас же выяснилось, что больше всего пластика высвобождается из тканей при режиме стирки типа "деликатная".

Один из авторов работы заявляет, что это происходит из-за того, что большой объем воды, защищая чувствительную одежду от повреждений, на самом деле, вынимает больше волокон из материала. 

Ученые показали на видео, как микропластиковые волокна отделяются от ткани при стирке. 

Исследователи заявляют, что один деликатный цикл стирки увеличивает количество попавших в воду микроволокон на 800 000 частиц в сравнении со стандартным режимом.

Читайте также: Алексей Оржель – новый министр энергетики и экологии. Кто это?

Напишите нам
экология наука окружающая среда микропластик стирка
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 