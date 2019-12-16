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В Red Hot Chili Peppers в третий раз возвращается гитарист

В Red Hot Chili Peppers в третий раз возвращается гитарист - Фото
Red Hot Chili Peppers (Фото: EPA)
16.12.2019, 21:19

Из группы уходит музыкант, игравший там 10 лет

Знаменитую рок-группу Red Hot Chili Peppers покидает игравший там 10 лет гитарист Джош Клингхоффер и возвращается прошлый гитарист группы Джон Фрушанте. Об этом сообщается в Instagram группы.

"Джош – отличный музыкант, мы его уважаем и любим. Мы глубоко благодарны за проведенное с ним время и бесчисленные радостные моменты, которые он разделил с нами. Мы также с воодушевлением объявляем, что в группу возвращается Джон Фрушанте", – говорится в сообщении.

Это второе возвращение Фрушанте в Red Hot Chili Peppers. Он присоединился к группе в 1988 году после смерти гитариста Хиллела Словака. В 1992 году музыкант ушел и вернулся через шесть лет. В 2009-ом Фрушанте опять покинул группу.

  • В начале декабря журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года.

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