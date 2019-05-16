Евровидение-2019. Второй полуфинал: онлайн-трансляция

Сегодня, 16 мая, в Израиле проходит второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2019. В нем выступят представители 18 стран, десять из них пройдут в финал.

Очередность выступлений участников: 1. Армения. 2. Ирландия. 3. Молдова. 4. Швейцария. 5. Латвия. 6. Румыния. 7. Дания. 8. Швеция. 9. Австрия. 10. Хорватия. 11. Мальта. 12. Литва. 13. Россия. 14. Албания. 15. Норвегия. 16. Нидерланды. 17. Северная Македония. 18. Азербайджан.

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Первый полуфинал прошел 14 мая. Финал состоится в субботу, 18 мая. Украина в этом году участия в конкурсе не принимает.