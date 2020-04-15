"Кощей Бессмертный в группе риска". Вася Обломов записал трек о COVID-19 – видео

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Российский "оппозиционный" музыкант Василий Гончаров, более известный как Вася Обломов, спел о том, что происходит в РФ на фоне пандемии коронавируса

Музыкант Вася Обломов выложил в YouTube новую сатирическую песню "В очереди" об особенностях карантина в России, о дезинформации, президенте страны-оккупанта Владимире Путине, Сталине и людях, которые верят, что пандемия коронавируса – это "заговор".

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В песне следующие строки: "От вируса спасет лишь вера в бога, молитва и моча единорога", "вы этой паникой реально всех достали, на! Летальность вируса не выше, чем у Сталина", "на удаленке-то, смотри, похоже, зарплата наша удалилась тоже", "купил мешок обычного песка. Зачем — не знаю, пусть лежит пока" и другие.

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  • В 2019 году Вася Обломов спел о пожаре в Сибири и "ватниках": видео.
  • Одно из его высказываний: "Символом России может стать не георгиевская лента, а изоляционная".
  • Пропагандисты в росСМИ записали музыканта за его активную гражданскую позицию в "национал-предатели".

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Теги: музыка, карантин, эпидемия, вася обломов, пандемия, коронавирус, COVID-19, сатира
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