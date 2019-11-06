Звездные войны. Марк Хэмилл посмотрел свои первые пробы: видео

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На видео 45-летней давности юный Хэмилл в паре с Харрисоном Фордом читает реплики, большинство из которых в фильм не попали

Голливудский актер Марк Хэмилл, исполняющий роль Люка Скайуокера в культовой франшизе "Звездные войны" принял участие в новом проекте платформы по сбору средств на благотворительность Omaze.

Актер под запись посмотрел и прокомментировал архивное черно-белое видео своих первых проб на роль Люка Скайуокера к снимавшемуся первым фильму "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда", работа над которым началась в 1974 году.

На видео 45-летней давности юный Хэмилл в паре с Харрисоном Фордом читает реплики, большинство из которых в фильм не попали.

Участники акции Omaze могут выиграть два билета на премьеру "Звездные войны: Скайуокер. Восход" и ужин в компании Марка Хэмилла.

В девятом эпизоде "Звездных войн", который поставит точку в саге о Скайуокерах, Хэмилл в последний раз появится на экране в образе Люка. Фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" появится на киноэкранах 20 декабря.

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Теги: звездные войны, Марк Хэмилл
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