5 декабря: какой праздник, день ангела, народные приметы и что нельзя делать

Какой праздник 5 декабря / Фото: Depositphotos

Церковный праздник завтра, 5 декабря

Христианская церковь 5 декабря отмечает Преподобного Саввы Освященного – день особенный и в народном календаре славян. Также церковь чествует мученика Анастасия, преподобного Кириона, монаха и сына его Захарии – египтян.

Преподобного Саввы Освященного

Праздник Саввы в Украине имеет крепкие народные традиции, а корнями простирается в далекие дохристианские языческие времена. На Саввы украинцев принято шутить и разыгрывать мужчин по имени Савва, также к празднику устраивали праздничный ужин, где собирались близкие, родственники и друзья. Савин день образует один цикл праздников вместе с Днем Варвары и Праздником Николая.

Международные и государственные праздники

День работников статистики в Украине основан, чтобы отметить труд работников, которые превращают сухие цифры в необходимую информацию. С ее помощью мы можем оптимизировать экономику, социальные программы и финансы. Работа со статистической информацией всегда была важна, еще при Киевской Руси ей придавалось особое значения. А люди, выполнявшие ее, почитались. Первые кафедры статистики появились в Украине в 19 веке в университетах Киева и Харькова.

Международный день волонтера. Праздник основан ООН в 1985 году в целях экономического и социального развития. Цель мероприятия – мотивировать к безвозмездному добровольному труду и помощи в различных сферах. Волонтерское движение возникло в 20-х годах прошлого века, когда компания молодых людей во Франции объединилась для восстановления фермы, разрушенной во время Первой Мировой войны. В Украине крепкое волонтерское движение началось в 2014 году, во время Революции Достоинства. Волонтерская деятельность очень важна в нашем государстве, поскольку составляет значительный фундамент поддержки армии и населения во время полномасштабной войны против нашей страны.

Всемирный день почв и день почвоведа – международный профессиональный праздник. Целью является объединить исследователей и специалистов этой сферы для обмена опытом, навыками и знаниями. День был основан по инициативе участников Международного союза почвоведения.

Какой день ангела и именины завтра

День ангела 5 декабря / Фото: Depositphotos

5 декабря, согласно новому церковному календарю, принятому в Украине, день ангела празднуют Савва и Захар.

В этот день в 1931 году родился украинский писатель Григор Тютюнник. А в 1878 году – поэт Александр Олесь.

Что нельзя делать 5 декабря: народные приметы

Савин день особенный, поскольку почитается христианской церковью, а также славянскими народными традициями. Поэтому день имеет несколько обрядовых примет. На Саввы запрещалось:

ссориться и ругаться;

беременным не советуют мыть голову, иначе тогда ребенок будет очень привередливым;

не советуют и планировать важные дела в этот день, потому что толку от них не будет;

нельзя на Саввы свататься, потому что брак будет несчастлив.

Наши предки наблюдали за погодой в этот день и прогнозировали, чего ждать от погоды дальше.