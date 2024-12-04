5 грудня: яке свято, день ангела, народні прикмети та що не можна робити

Яке свято 5 грудня / Фото: Depositphotos

Церковне свято завтра, 5 грудня

Християнська церква 5 грудня святкує Преподобного Сави Освяченого – день особливий і в народному календарі слов’ян. Також церква вшановує мученика Анастасія, преподобного Киріона, ченця і сина його Захарії – єгиптян.

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Преподобного Сави Освяченого

Свято Сави в Україні має міцні народні традиції, а корінням простягається в далекі дохристиянські язичницькі часи. На Сави в українців заведено жартувати та розігрувати чоловіків з іменем Сава, також до свята влаштовували святкову вечерю, де збиралися близькі, родичі та друзі. Савин день утворює один цикл свят разом із Днем Варвари та Святом Миколая.

Міжнародні та державні свята

День працівників статистики в Україні започаткований для відзначення роботи працівників, що перетворюють сухі цифри в необхідну інформацію, з допомогою якої ми можемо оптимізувати економіку, соціальні програми та фінанси. Робота зі статистичною інформацією завжди була важлива, ще за часів Київської Русі їй надавалося багато значення. А люди, що її виконували, шанувалися. Перші кафедри статистики з’явилися в Україні в 19-му столітті в університетах Києва та Харкова.

Міжнародний день волонтера. Свято засноване ООН 1985 року з метою економічного та соціального розвитку. Захід має на меті спонукати до безоплатної добровільної праці та допомоги в різноманітних сферах. Волонтерський рух виник у 20-х роках минулого століття, коли компанія молодих людей у Франції об’єдналася для відновлення форми, що була понівечена під час Першої Світової війни. В Україні міцний волонтерський рух розпочався 2014 року, під час Революції Гідності. Наразі волонтерська діяльність дуже важлива в нашій державі, оскільки становить значний фундамент підтримки армії та населення під час повномасштабної війни проти нашої країни.

Всесвітній день ґрунтів і день ґрунтознавця – міжнародне професійно свято ґрунтознавців. Має на меті об’єднати дослідників та спеціалістів цієї сфери для обміну досвідом, навичками та знаннями. День був заснований за ініціативою учасників Міжнародного союзу ґрунтознавства.

Який день ангела та іменини завтра

Іменини 5 грудня / Фото: Depositphptos

5 грудня, відповідно до нового церковного календаря, ухваленого в Україні, день янгола святкують Сава та Захар.

В цей день у 1931 році народився український письменник Григір Тютюнник. А у 1878 році – поет Олександр Олесь.

Що не можна робити 5 грудня: народні прикмети

Савин день особливий, оскільки шанується християнською церквою, а також слов’янськими народними традиціями. Тому день має кілька обрядових забобонів. На Сави заборонялося:

сваритися та лаятися;

вагітним не радять мити голову, є забобон, що тоді дитя буде дуже вередливим;

не радять і планувати важливі справи цього дня, бо толку з них не буде;

не можна на Сави свататися, бо шлюб буде нещасливим.

Наші предки спостерігали за погодою у цей день та прогнозували, чого чекати від погоди далі.