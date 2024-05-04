Пасха-2024. Когда будут святить пасхальные корзины в Киеве и Львове

Где и когда пройдут Пасхальные службы в соборах

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5 мая православные и греко-католики будут отмечать Пасху – важнейший праздник христиан. По всей Украине будут проходить праздничные литургии и освящение пасхальных корзин.

Богослужения проводятся с учетом комендантского часа, согласно каждому региону. Если кто-то желает посетить ночную службу, он должен прибыть туда к началу комендантского часа и находиться в храме до его завершения. Все ограничения на пасхальные праздники сохраняются, находиться на улице в комендантский час запрещено.

Расписание освящения пасок в Киеве

Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор города Киева будет проводить Пасхальную полунощницу с 23 часов 4 мая, а с 00:00 начнется праздничная Божественная Литургия. Освятить пасхальные корзинки можно в воскресенье, 5 мая.

города Киева будет проводить Пасхальную полунощницу с 23 часов 4 мая, а с 00:00 начнется праздничная Божественная Литургия. Освятить пасхальные корзинки можно в воскресенье, 5 мая. Михайловский Златоверхий монастырь освятит паски 4 мая с 16:00 до 23:00, 5 мая – с 06:00 до 15:00. Праздничная служба будет проводиться с 00:00 5 мая.

освятит паски 4 мая с 16:00 до 23:00, 5 мая – с 06:00 до 15:00. Праздничная служба будет проводиться с 00:00 5 мая. В Киево-Печерской лавре в Успенском соборе служба будет проходить с 6 утра 5 мая. Пасхи можно освятить в течение дня.

служба будет проходить с 6 утра 5 мая. Пасхи можно освятить в течение дня. В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ 5 мая в 7 часов начнется служба, а после – освящение корзин. Также освящение корзин будет 4 мая с 15 до 21 часов.

Следует отметить, что в каждом районе Киева будут проходить литургии и освящение пасхальных корзин.

Когда будут освящать паски во Львове

Архикафедральный Собор святого Юра УГКЦ освятит пасхальные корзины с 12.00 каждые полчаса 4 и 5 мая. Также 5 мая будет Божественная литургия в 8, и 17 часов.

освятит пасхальные корзины с 12.00 каждые полчаса 4 и 5 мая. Также 5 мая будет Божественная литургия в 8, и 17 часов. Свято-Покровский кафедральный Собор ПЦУ проведет Великую Службу в 9.00 и освящение с 11 до 23 часов. 5 мая литургия начнется в 6.30, освящение куличей будет совершаться с 8.00 утра.

Также следует отметить, что власти призывают избегать большого скопления людей. Отмечается, что богослужения будут транслироваться онлайн, а посетить храмы и освятить пасхи можно будет после завершения комендантского часа, в течение всего воскресенья.

Где смотреть праздничную литургию онлайн



Послушать Божественную литургию можно онлайн, не выходя из дома: