Пасха-2024. Когда будут святить пасхальные корзины в Киеве и Львове
5 мая православные и греко-католики будут отмечать Пасху – важнейший праздник христиан. По всей Украине будут проходить праздничные литургии и освящение пасхальных корзин.
Богослужения проводятся с учетом комендантского часа, согласно каждому региону. Если кто-то желает посетить ночную службу, он должен прибыть туда к началу комендантского часа и находиться в храме до его завершения. Все ограничения на пасхальные праздники сохраняются, находиться на улице в комендантский час запрещено.
Расписание освящения пасок в Киеве
- Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор города Киева будет проводить Пасхальную полунощницу с 23 часов 4 мая, а с 00:00 начнется праздничная Божественная Литургия. Освятить пасхальные корзинки можно в воскресенье, 5 мая.
- Михайловский Златоверхий монастырь освятит паски 4 мая с 16:00 до 23:00, 5 мая – с 06:00 до 15:00. Праздничная служба будет проводиться с 00:00 5 мая.
- В Киево-Печерской лавре в Успенском соборе служба будет проходить с 6 утра 5 мая. Пасхи можно освятить в течение дня.
- В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ 5 мая в 7 часов начнется служба, а после – освящение корзин. Также освящение корзин будет 4 мая с 15 до 21 часов.
Следует отметить, что в каждом районе Киева будут проходить литургии и освящение пасхальных корзин.
Когда будут освящать паски во Львове
- Архикафедральный Собор святого Юра УГКЦ освятит пасхальные корзины с 12.00 каждые полчаса 4 и 5 мая. Также 5 мая будет Божественная литургия в 8, и 17 часов.
- Свято-Покровский кафедральный Собор ПЦУ проведет Великую Службу в 9.00 и освящение с 11 до 23 часов. 5 мая литургия начнется в 6.30, освящение куличей будет совершаться с 8.00 утра.
Также следует отметить, что власти призывают избегать большого скопления людей. Отмечается, что богослужения будут транслироваться онлайн, а посетить храмы и освятить пасхи можно будет после завершения комендантского часа, в течение всего воскресенья.
Где смотреть праздничную литургию онлайн
Послушать Божественную литургию можно онлайн, не выходя из дома:
- на официальном Youtube-канале ПЦУ;
- на официальной странице Православной церкви Украины в Facebook;
- на странице митрополита Эпифания в Facebook;
- на телеканале Общественное Культура с 23:00 4 мая;
- на странице Украинской греко-католической церкви "Живое телевидение".
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