Великдень-2024. Коли святитимуть паски у Києві і Львові та де подивитися службу онлайн

Де та коли проходитимуть Великодні служби в соборах

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5 травня православні на греко-католики відзначають Великдень – найважливіше свято християн. По всій Україні проходитимуть святкові літургії та освячення великодніх кошиків.

Богослужіння відбуватимуться з урахуванням комендантської години, відповідно до кожного регіону. Якщо хтось бажає відвідати нічну службу, він має прибути туди до початку комендантської години та перебувати в храмі до її завершення. Усі обмеження на великодні свята зберігаються, перебувати на вулиці у комендантську годину заборонено.

Розклад освячення пасок у Києві

Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор міста Києва проводитиме Пасхальну полуношницю з 23-ї години 4-го травня, а з 00:00 буде святкова Божественна Літургія. Освятити паски можна в неділю, 5 травня.

міста Києва проводитиме Пасхальну полуношницю з 23-ї години 4-го травня, а з 00:00 буде святкова Божественна Літургія. Освятити паски можна в неділю, 5 травня. Михайлівський Золотоверхий монастир освячуватиме паски 4-го травня з 16:00 до 23:00, 5-го травня – з 06:00 до 15:00. Святкова служба буде проводитись з півночі 5 травня.

освячуватиме паски 4-го травня з 16:00 до 23:00, 5-го травня – з 06:00 до 15:00. Святкова служба буде проводитись з півночі 5 травня. В Києво-Печерській лаврі в Успенському соборі служба триватиме з 6-ї ранку 5-го травня. Паски можна освятити впродовж дня.

в Успенському соборі служба триватиме з 6-ї ранку 5-го травня. Паски можна освятити впродовж дня. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ 5-го травня о 7 годині розпочнеться Богослужіння, а після – освячення кошиків. Також паски святитимуть 4-го травня з 15 до 21 години.

Слід зауважити, що в кожному районі Києва проходитимуть літургії та освячення великодніх кошиків.

Коли святитимуть паски у Львові

Архікатедральний Собор святого Юра УГКЦ буде освячувати великодні кошики з 12.00 кожні пів години 4 та 5 травня. Також 5-го травня буде Божественна літургія о 8 та 17 годині, в цей же день запрошують вірян на помазання єлеєм.

буде освячувати великодні кошики з 12.00 кожні пів години 4 та 5 травня. Також 5-го травня буде Божественна літургія о 8 та 17 годині, в цей же день запрошують вірян на помазання єлеєм. Свято-Покровський кафедральний Собор ПЦУ проводитиме Велику Службу 4 травня о 9.00 і освячення з 11 до 23 години. 5-го травня літургія розпочнеться о 6.30, а освячення пасок відбуватиметься з 8.00 ранку.

Також варто зазначити, що влада закликає уникати великого скупчення людей. Наголошується, що богослужіння транслюватимуться онлайн, а відвідати храми та освятити паски можна буде після завершення комендантської години, протягом усієї неділі.

Де дивитися святкову літургію онлайн

Послухати Божественну літургію можна онлайн, не виходячи з дому: