Песах 2025: дата еврейского праздника в этом году и главные традиции

Что означает Песах и как иудеи отмечают этот праздник

Еврейский Песах / Фото: Depositphotos

Праздник Песах часто называют еврейской Пасхой. Но это ошибочно. Евреи в Песах празднуют выход израильтян из египетского рабства. Отмечается всегда в середине месяца Нисана по еврейскому календарю.

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Праздник длится 7 дней в Израиле, а диаспора отмечает 8 дней. По преданию, события распятия и воскресения Иисуса Христа совпали с периодом празднования в Израиле Песах. Свой праздник израильский народ отмечает уже более 3000 лет.

Какого числа еврейская Пасха в 2025 году

В 2025 году еврейский центральный праздник Песах начинается вечером 12 апреля, а заканчивается в ночь с 19 на 20 апреля. Дата Песаха всегда выпадает рядом с христианской Пасхой, а иногда и пересекается.

Напомним, в этом году Пасха будет отмечаться 20 апреля. Дата исключительная, поскольку католическая Пасха и христианская в этом году приходятся на одну дату.

Как празднуют Песах

Первый день Песах занимает особое место в традициях празднования. Вечером первого дня устраивают ужин, называемый седер-песах. Ужин проходит по регламентированным правилам, важно соблюдать все традиционные элементы. У каждого блюда есть свое значение.

Также во время ужина в семье пересказывают историю выхода израильтян из Египта. Библейское повествование об освобождении евреев из рабства фактически составляет историю появления еврейского народа как сознательной нации. Поэтому этот праздник так важен.

Традиции празднования Песах включают ряд строгих запретов, которые обязательно соблюдаются. А также несколько обязательных наставлений, которые должны выполнить все.

Хлеб на Песах / Фото: Pixabay / Javaistan

Какие продукты можно и нельзя есть на Песах

К строгим запретам относится хамец. Это слово означает продукты, прошедшие процесс брожения, то есть пиво, тесто на закваске, любые изделия с дрожжами. Хамец не только нельзя есть, но и использовать как-либо иначе. Он должен быть обязательно сожжен или уничтожен другим способом.

Поэтому при выпекании хлеба евреи очень тщательно придерживаются технологии, чтобы тесто не забродило. Тот, кто нарушит эту заповедь Торы, по верованиям евреев, будет наказан, его душа будет исключена из еврейской общины.

А к обязательным блюдам относится маца – пресный хлеб. По преданию, когда евреи выходили из Египта, у них не было настоящего хлеба и они успели приготовить только пресные хлебцы из не взошедшего теста. Съесть хотя бы кусочек мацы в Песах – заповедь Торы, каждый еврей должен ее исполнить.

Также есть традиция есть мясо ягненка. Такой обряд связан с библейским повествованием о том, как евреи пометили свои дома кровью ягнят и таким образом спасли своих младенцев. Бог послал страшную казнь на египтян, ночью умерли все младенцы в Египте, но смерть обошла обозначенные кровью ягненка дома.