Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 5 января

ВСУ атакуют в Курской области, в Запорожской области ликвидировали российского командира и другие новости

Город Суджа в Курской области (Фото: ЕРА)

1. Центр при СНБО: ВСУ атакуют в Курской области. Ермак анонсировал "хорошие новости". Вооруженные Силы Украины атаковали российскую армию на нескольких направлениях в Курской области. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

2. ГУР ликвидировало в Запорожской области начштаба батальона оккупантов "Шторм.Осетия" – видео. Бойцы расчета FPV подразделения активных действий Главного управления разведки "Кракен" ликвидировали в Запорожской области начальника штаба батальона "Шторм.Осетия" Сергея Мельникова. Видео работы опубликовала пресс-служба ГУР.

3. Россия атаковала Украину более 100 БпЛА. Сбить удалось более половины. В ночь на 5 января Россия атаковала Украину 103 ударными "шахедами" и беспилотниками-имитаторами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 61 вражеский БпЛА, сообщили в Воздушных силах Украины.

4. Премьер Италии встретилась в США с Трампом – фото. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони 4 января прилетела в США, где неформально встретилась с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает US news.

5. В дронах, которыми Россия атаковала Украину 5 января, нашли более 8000 иностранных компонентов. В российских дронах, которыми была атакована Украина в ночь на 5 января, нашли 8755 компонентов иностранного производства. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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