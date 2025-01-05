П’ять головних новин України та світу на 21:00 5 січня

ЗСУ атакують у Курській області, у Запорізькій області ліквідували російського командира та інші новини

Місто Суджа в Курській області (Фото: ЕРА)

1. Центр при РНБО: ЗСУ атакують у Курській області. Єрмак анонсував "хороші новини". Збройні Сили України атакували російську армію на кількох напрямках у Курській області. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

2. ГУР ліквідувало у Запорізькій області начштабу батальйону окупантів "Шторм.Осетія" – відео. Бійці розрахунку FPV підрозділу активних дій Головного управління розвідки "Кракен" ліквідували у Запорізькій області начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" Сергія Мельникова. Відео роботи опублікувала пресслужба ГУР.

3. Росія атакувала Україну понад 100 БпЛА. Збити вдалося більш ніж половину. У ніч проти 5 січня Росія атакувала Україну 103 ударними "шахедами" та безпілотниками-імітаторами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 61 ворожий БпЛА, повідомили у Повітряних силах України.

4. Прем'єрка Італії зустрілася у США з Трампом – фото. Прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні 4 січня прилетіла до США, де неформально зустрілася з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє US news.

5. В дронах, якими Росія атакувала Україну 5 січня, знайшли понад 8000 іноземних компонентів. В російських дронах, якими була атакована Україна в ніч проти 5 січня, знайшли 8755 компонентів іноземного виробництва. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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