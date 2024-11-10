Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 10 ноября

Дональд Трамп (Фото: Doug Mills/EPA)

1. Силы обороны поразили склады оккупантов в Брянской области – Генштаб. Силы обороны поразили российские склады с боеприпасами в Брянской области, подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

2. Трамп и Байден встретятся в Овальном кабинете 13 ноября. Действующий президент США Джо Байден и новоизбранный американский лидер Дональд Трамп встретятся в Белом доме в среду, 13 ноября, сообщила пресс-секретарь администрации демократа Карин Жан-Пьер.

3. РФ атаковала Одессу беспилотниками – есть пострадавшие, разрушения гражданской инфраструктуры. Вечером и ночью россияне массированно атаковали Одессу и район ударными дронами – есть пострадавшие, повреждена гражданская инфраструктура, сообщили власти.

4. NYT: 50 000 солдат России и Северной Кореи готовятся к наступлению в Курской области. Около 50 000 российских и северокорейских солдат готовятся к наступлению на украинские позиции в Курской области. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на неназванных собеседников среди официальных лиц Соединенных Штатов.

5. Силы обороны ударили ракетой по псковским десантникам в Запорожской области – видео. Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по скоплению россиян на временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны и опубликовала соответствующее видео.

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