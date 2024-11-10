П’ять головних новин України та світу на 21:00 10 листопада

Дональд Трамп (Фото: Doug Mills/EPA)

1. Сили оборони уразили склади окупантів у Брянській області – Генштаб. Сили оборони уразили російські склади з боєприпасами у Брянській області, підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

2. Трамп і Байден зустрінуться в Овальному кабінеті 13 листопада. Чинний президент США Джо Байден та новообраний американський лідер Дональд Трамп зустрінуться у Білому домі у середу, 13 листопада, повідомила прессекретарка адміністрації демократа Карін Жан-П'єр.

3. РФ атакувала Одесу безпілотниками – є постраждалі, руйнування цивільної інфраструктури. Ввечері й вночі росіяни масовано атакували Одесу та район ударними дронами – є постраждалі, пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомила влада.

4. NYT: 50 000 солдатів Росії та Північної Кореї готуються до наступу в Курській області. Близько 50 000 російських і північнокорейських солдатів готуються до наступу на українські позиції в Курській області. Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на неназваних співрозмовників серед офіційних осіб Сполучених Штатів.

5. Сили оборони вдарили ракетою по псковських десантниках у Запорізькій області – відео. Сили оборони України завдали ракетного удару по скупченню росіян на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони й опублікувала відповідне відео.

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