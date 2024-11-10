Трамп та Байден зустрінуться в Овальному кабінеті 13 листопада
Дональд Трамп в Овальному кабінеті під час своєї каденції (Ілюстративне фото з 2020 року: Doug Mills / EPA)

Чинний президент США Джо Байден та новообраний американський лідер Дональд Трамп зустрінуться у Білому домі у середу 13 листопада, повідомила прессекретарка адміністрації демократа Карін Жан-П'єр.

Нинішній та майбутній голови США зустрінуться в Овальному кабінеті – робочій кімнаті президента у Білому домі.

Захід заплановано на 11:00, додаткова інформація з'явиться згодом, пообіцяла речниця.

На другий день після виборів, 6 листопада, Байден привітав Трампа з перемогою у голосуванні та запросив його до адміністрації, щоб обговорити перехідний період. До цього республіканця привітала його опонентка на виборах віцепрезидентка Камала Гарріс.

Уже 7 листопада Байден звернувся до нації щодо результатів президентських виборів й пообіцяв мирно передати владу.

Інавгурація Трампа має відбутися 20 січня 2025 року.

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