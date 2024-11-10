Трамп та Байден зустрінуться в Овальному кабінеті 13 листопада

Дональд Трамп в Овальному кабінеті під час своєї каденції (Ілюстративне фото з 2020 року: Doug Mills / EPA)

Чинний президент США Джо Байден та новообраний американський лідер Дональд Трамп зустрінуться у Білому домі у середу 13 листопада, повідомила прессекретарка адміністрації демократа Карін Жан-П'єр.

Нинішній та майбутній голови США зустрінуться в Овальному кабінеті – робочій кімнаті президента у Білому домі.

Захід заплановано на 11:00, додаткова інформація з'явиться згодом, пообіцяла речниця.

На другий день після виборів, 6 листопада, Байден привітав Трампа з перемогою у голосуванні та запросив його до адміністрації, щоб обговорити перехідний період. До цього республіканця привітала його опонентка на виборах віцепрезидентка Камала Гарріс.

Уже 7 листопада Байден звернувся до нації щодо результатів президентських виборів й пообіцяв мирно передати владу.

Інавгурація Трампа має відбутися 20 січня 2025 року.

Під час звернення 7 листопада Байден похвалив віцепрезидентку Гарріс, якій не вдалося перемогти на виборах президента, за "справжній характер". Також він зазначив, що "невдачі неминучі", але не треба здаватися.

9 листопада один зі старших радників Трампа розкритикував адміністрацію Байдена та європейських союзників за недостатню військову підтримку України.

10 листопада Трамп заявив, що не запросить Гейлі та Помпео до своєї нової адміністрації. Останній пропонував лендліз для України на $500 млрд та "реальні санкції" проти Росії.