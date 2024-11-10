Трамп та Байден зустрінуться в Овальному кабінеті 13 листопада
Чинний президент США Джо Байден та новообраний американський лідер Дональд Трамп зустрінуться у Білому домі у середу 13 листопада, повідомила прессекретарка адміністрації демократа Карін Жан-П'єр.
Нинішній та майбутній голови США зустрінуться в Овальному кабінеті – робочій кімнаті президента у Білому домі.
Захід заплановано на 11:00, додаткова інформація з'явиться згодом, пообіцяла речниця.
На другий день після виборів, 6 листопада, Байден привітав Трампа з перемогою у голосуванні та запросив його до адміністрації, щоб обговорити перехідний період. До цього республіканця привітала його опонентка на виборах віцепрезидентка Камала Гарріс.
Уже 7 листопада Байден звернувся до нації щодо результатів президентських виборів й пообіцяв мирно передати владу.
Інавгурація Трампа має відбутися 20 січня 2025 року.
- Під час звернення 7 листопада Байден похвалив віцепрезидентку Гарріс, якій не вдалося перемогти на виборах президента, за "справжній характер". Також він зазначив, що "невдачі неминучі", але не треба здаватися.
- 9 листопада один зі старших радників Трампа розкритикував адміністрацію Байдена та європейських союзників за недостатню військову підтримку України.
- 10 листопада Трамп заявив, що не запросить Гейлі та Помпео до своєї нової адміністрації. Останній пропонував лендліз для України на $500 млрд та "реальні санкції" проти Росії.