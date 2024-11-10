Трамп и Байден встретятся в Овальном кабинете 13 ноября

Дональд Трамп в Овальном кабинете во время своей каденции.

Действующий президент США Джо Байден и новоизбранный американский лидер Дональд Трамп встретятся в Белом доме в среду 13 ноября, сообщила пресс-секретарь администрации демократа Карин Жан-Пьер.

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Нынешний и будущий главы США встретятся в Овальном кабинете – рабочей комнате президента в Белом доме.

Мероприятие запланировано на 11:00, дополнительная информация появится впоследствии, пообещала спикера.

На следующий день после выборов, 6 ноября, Байден поздравил Трампа с победой в голосовании и пригласил его в администрацию, чтобы обсудить переходный период. К этому республиканца поздравила его оппонентка на выборах вице-президент Камала Харрис.

Уже 7 ноября Байден обратился к нации по поводу результатов президентских выборов и пообещал мирно передать власть .

Инаугурация Трампа должна пройти 20 января 2025 года.

Во время обращения 7 ноября Байден похвалил вице-президента Харрис, которой не удалось победить на выборах президента, за "настоящий характер". Также он отметил, что "неудачи неизбежны", но не нужно сдаваться .

9 ноября один из старших советников Трампа раскритиковал администрацию Байдена и европейских союзников за недостаточную военную поддержку Украины.

10 ноября Трамп заявил, что не пригласит Гейли и Помпео в свою новую администрацию. Последний предлагал лендлиз для Украины на $500 млрд и "реальные санкции" против России.