Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 31 января

Завод Лукойл (Фото: ресурс оккупантов)

1. Россия под массированной атакой: прилетело на НПЗ под Волгоградом и еще в шесть областей – видео. В ночь на 31 января Россию массированно атаковали беспилотники, в том числе возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

2. Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил ночную атаку по нефтеперерабатывающему заводу в Волгоградской области России. Операцию провели подразделения Сил беспилотных систем вместе с Главным управлением разведки и другими частями Сил обороны.

3. ВСУ высокоточным ударом уничтожили пункт управления россиян в Курской области. В Курской области Силы обороны 31 января поразили командный пункт группировки войск "Курск", базировавшейся в городе Рыльск. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

4. Минобороны уволило директора Агентства оборонных закупок Марину Безрукову. Министерство обороны в пятницу, 31 января, уволило директора Агентства оборонных закупок Марину Безрукову, ранее отстраненную на время служебного расследования, и назначило с 1 февраля временно исполняющим обязанности Арсена Жумадилова. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

5. Нацбанк: дефицит электроэнергии будет меньше, чем ожидалось, но продлится до 2027 года. Украинская энергетическая система продемонстрировала достаточную устойчивость, в частности благодаря быстрым ремонтам оборудования. Сейчас ситуация развивается даже несколько лучше предыдущих предположений НБУ, что позволяет пересмотреть оценки дефицита на прогнозном горизонте. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (январь 2025 года).

6. СБУ открыла производство из-за утечки возможного заявления Буданова об угрозе существованию Украины. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту утечки заявления главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о якобы угрозе существованию Украины при отсутствии переговоров о завершении войны. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе СБУ.

7. В Центре при СНБО опровергли, что Россия разработала новый "Искандер", летящий до 1000 км. Журнал Military Watch Magazine написал, что Россия вскоре начнет серийное производство новой модификации баллистической ракетной системы "Искандер-М", которая будет иметь дальность до 1000 км — вдвое больше оригинальной версии. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко опроверг это.

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