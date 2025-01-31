Сім головних новин України та світу на 21:00 31 січня

Сили оборони уразили об’єкти в Росії, Міноборони звільнило директорку АОЗ Безрукову та інші новини

Завод Лукойл (Фото: ресурс окупантів)

1. Росія під масованою атакою: прилетіло на НПЗ під Волгоградом та ще в шість областей – відео. У ніч проти 31 січня Росію масовано атакували безпілотники, зокрема виникла пожежа на нафтопереробному заводі у Волгоградській області. Про це повідомив губернатор Андрій Бочаров.

2. Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив нічну атаку по нафтопереробному заводу у Волгоградській області Росії. Операцію здійснили підрозділи Сил безпілотних систем разом із Головним управлінням розвідки та іншими частинами Сил оборони.

3. ЗСУ високоточним ударом знищили пункт управління росіян у Курській області. В Курській області Сили оборони 31 січня уразили командний пункт угруповання військ "Курськ", яке базувалося в місті Рильськ. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

4. Міноборони звільнило директорку Агенції оборонних закупівель Марину Безрукову. Міністерство оборони у п'ятницю, 31 січня, звільнило директорку Агенції оборонних закупівель Марину Безрукову, яка раніше була відсторонена на час службового розслідування, і призначило з 1 лютого тимчасово виконувачем обов'язки Арсена Жумаділова. Про це повідомляється на сайті Міноборони.

5. Нацбанк: дефіцит електроенергії буде меншим, ніж очікувалось, але триватиме до 2027 року. Українська енергетична система продемонструвала достатню стійкість, зокрема завдяки швидким ремонтам обладнання. Наразі ситуація розвивається навіть дещо ліпше попередніх припущень НБУ, що дає змогу переглянути оцінки дефіциту на прогнозному горизонті. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку України (січень 2025 року).

6. СБУ відкрила провадження через витік можливої заяви Буданова про загрозу існуванню України. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом витоку заяви очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова про нібито загрозу існуванню України за відсутності переговорів про завершення війни. Про це LIGA.net повідомили у пресслужбі СБУ.

7. У Центрі при РНБО спростували, що Росія розробила новий "Іскандер", який летить до 1000 км. Журнал Military Watch Magazine написав, що Росія нібито незабаром почне серійне виробництво нової модифікації балістичної ракетної системи "Іскандер-М", яка матиме дальність до 1000 км — вдвічі більше за оригінальну версію. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував це.

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